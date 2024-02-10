О том, правительство допустило подобный режим работы ТЦК/СП, поскольку это позволит не допустить временного разрыва с событиями на передовой, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника главы ОПУ Михаила Подоляка, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По мнению Подоляка, Кабмин пошел навстречу ТЦК/СП, чтобы данные учреждения смогли работать не с 9-ти до 18-ти часов дня, так как «война не имеет перерыва на обед».

Советник главы ОПУ полагает, что круглосуточная работа поможет избавиться от вышеописанного разрыва, исключив функционирование лишь в определенное время, тогда как на фронте боевые действия идут 24 часа и 7 дней в неделю.

Подоляк акцентировал:

И чтобы была правильно построена логистика подготовки людей, нужно, чтобы ТЦК работали иначе.

Ранее мы писали о том, что Гончаренко называл главную проблему законопроекта по мобилизации.