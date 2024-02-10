О том, что в немецком правительстве уже прогнозируют худший сценарий для Украины, но с некоторыми оговорками, пишет «НБН», ссылаясь на заявление депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, опубликованное в местном издании Die Welt.

По словам Кизеветтера, если Европа радикально не пересмотрит свою стратегию, касающуюся оказания поддержки Киеву, то наихудший сценарий, включающий массовое бегство населения из Украины, а также и распространение российской агрессии на страны-члены НАТО, судя по всему, станет гораздо более вероятным.

В частности, депутат Бундестага добавил, что в случае распада Украины [вследствие победы РФ], федеральное правительство Германии ожидает — из страны, по возможности, выедет еще не менее 10 миллионов человек, часть которых, вероятно, направится в ФРГ.

Ранее мы писали о том, что в Германии весомо увеличивают социальную поддержку украинских беженцев.