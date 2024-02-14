О том, что Москва не прекращает «претворять в жизнь» предсказуемую стратегию этнической чистки украинского социума на ВОТ, пишет «НБН», ссылаясь на детальный материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, в рамках «первого этапа», так называемые «освободители» запланировали провести системные фильтрационные мероприятия, намереваясь «выдавить» патриотически настроенное местное население сразу по завершению «президентской гонки» в РФ (после 17-го марта текущего года).

«Вторым этапом» предусматривается массовая депортация украинцев на территорию страны-агрессора, с целью замены привычного этнического состава ВОТ. Предполагается, что вместо украинцев, захватчики завезут «чистых русских», поскольку запланировали существенно усложнить Украине реинтеграцию временно оккупированных территорий после освобождения.

Ранее мы писали о том, почему в РФ возросло количество вооруженных стычек между военными.