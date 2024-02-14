О том, какое время может длиться вышеописанная отсрочка, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Telegram-канале практикующего адвоката Александра Потешина.

По словам Потешина, из-за проведения хирургических вмешательств, потенциальным военнослужащим положена отсрочка вследствие временной непригодности, в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В частности, такой «отдых» может предоставляться на 2 месяца, с пролонгацией еще 2 раза еще по 2 месяца, однако не более, чем на полгода. По истечению указанного срока, специалисты военно-врачебной комиссии обязаны дать окончательное заключение (на основе пакета медицинских подтверждений от «призывника»), что делать с таким военнообязанным — внести в документацию статус ограниченной или полной пригодности к мобилизации/исключить из учета по состоянию здоровья.

Юрист акцентировал:

Просто собрать документы, прийти с ними в ТЦК/СП, и сказать «дайте мне отсрочку на два месяца», будет недостаточно.

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