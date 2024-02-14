О том, что вышеописанной части пожилых граждан нашей стране можно идентифицировать свою личность посредством мобильной связи, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальном Facebook-аккаунте ГУ ПФУ в Донецкой области.

В частности, направить заявку на проведение идентификации в формате видеоконференцсвязи, можно зайдя на web-портал ПФУ, и при заполнении запроса, необходимо правильно выбрать один из вариантов осуществления данного процесса, а именно:

касательно возобновления начисления выплат согласно пункту 4-му постановления Кабмина номер 162;

относительно проведения идентификации особы.

Также, заинтересованным особам пожилого возраста можно сменить и способ получения выплат, подав надлежащее заявление через web-портал э-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Ранее мы писали о том, из-за каких ошибок в трудовой книжке могут отказать в оформлении пенсионных выплат.