О том, что на рассмотрение Рады вынесен очередной проект закона под номером 11012, которым предложено не только увеличить размер денежного довольствия бойцов, но и ввести доплаты украинским защитникам, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт секретаря комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Романа Костенко.
Например, за захват или «утилизацию» вражеской техники, смогут выплачивать в нижеуказанном порядке:
- за грузовые авто и легкобронированные машины «второй армии мира» — по 30 000 гривен;
- за артсистемы, командно-штабные машины, БТР/БМД/БМП, различные дроны — по 100 000 гривен;
- за средства контрбатарейной борьбы/РЭБ — 150 000 гривен;
- за РСЗО, самоходные артиллерийские установки, радиолокационные системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы или танки — 370 000 гривен;
- за боевые вертолеты — 300 000 гривен;
- за истребители или бомбардировщики — 500 000 гривен;
- за русские военные корабли — от 300 000 до 500 000 гривен.
Ознакомиться с полным список поощрений можно чуть ниже:
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