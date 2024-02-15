О том, что на рассмотрение Рады вынесен очередной проект закона под номером 11012, которым предложено не только увеличить размер денежного довольствия бойцов, но и ввести доплаты украинским защитникам, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт секретаря комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Романа Костенко.

Например, за захват или «утилизацию» вражеской техники, смогут выплачивать в нижеуказанном порядке:

за грузовые авто и легкобронированные машины «второй армии мира» — по 30 000 гривен;

за артсистемы, командно-штабные машины, БТР/БМД/БМП, различные дроны — по 100 000 гривен;

за средства контрбатарейной борьбы/РЭБ — 150 000 гривен;

за РСЗО, самоходные артиллерийские установки, радиолокационные системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы или танки — 370 000 гривен;

за боевые вертолеты — 300 000 гривен;

за истребители или бомбардировщики — 500 000 гривен;

за русские военные корабли — от 300 000 до 500 000 гривен.

Ознакомиться с полным список поощрений можно чуть ниже:

Фото — facebook.com/kostenko.roman83

Фото — facebook.com/kostenko.roman83

Ранее мы писали о том, какие специализации в ВСУ сейчас лучше всего оплачиваются.