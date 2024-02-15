О том, что разными типами подобной «брони» будет либо вводиться дополнительное налогообложение зарплат военнообязанных украинцев, либо же внедряться стабильная ежемесячная доплата за каждого «сохраненного» работника, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Украинской правды».

Например, у президента Украины Владимира Зеленского склоняются к организации вышеописанного процесса, отталкиваясь от сумм реально начисленных зарплат, с которых вносится налог. «Граница входа», позволяющая рассчитывать на «экономическое бронирование», — диапазон от 30 000 до 35 000 гривен в месяц. То есть, при таком размере зарплаты, налоговые отчисления с забронированного сотрудника, выплаченные работодателем, составят до 18 000 гривен.

Альтернативный вариант предлагают в группе Дмитрия Наталухи, являющегося главой парламентского комитета по вопросам экономического развития, — законопроект основан на введении спецналога, некоторым образом схожего с военным сбором: если наниматель намеревается дать работникам «экономическую бронь», то обязуется ежемесячно дополнительно отчислять за военнообязанного по 20 000 гривен, без учета налогов.

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