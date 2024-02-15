О том, что ключевым ресурсом, способствующим интенсивному восстановлению Украины, безусловно, станет изъятие «замороженных» активов РФ, которую предполагается запустить уже в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, размещенное в официальном Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, позиция Украины в вышеописанном вопросе так и остается абсолютно неизменной — за все должно заплатить государство-террорист. Кроме того, вопреки старту почти идентичного процесса, запланированного также на 2024-й год, и позволяющему направить доходы от активов РФ Украине, Киев считает такую возможность лишь промежуточным этапом, не отменяющим необходимость полноценной конфискации всех средств страны-агрессора.

Премьер-министр Украины подчеркнул:

Таким образом, мы создадим действенный предохранитель от произвола диктаторов с имперскими амбициями.

Ранее мы писали, что Шмыгаль сообщал позитивную новость о наращивании темпов производства снарядов для минометов и боеприпасов для артиллерии.