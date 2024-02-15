О том, что Россия обязательно попытается передислоцировать свои корабельные группировки подальше от побережья временно оккупированного Крымского полуостров, и речь идет не только о базе в Новороссийске, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, ситуация с кораблями РФ в акватории Черного моря меняется на регулярной основе. В частности, оккупанты, скорее всего, попытаются перебросить все корабли на Новороссийскую базу, поскольку осознают — находиться в водах у Крымского полуострова становится все опаснее.

Однако, так как вышеописанная база по площади гораздо меньше тех, которыми захватчики располагали и использовали в Крыму, потому, РФ, безусловно, отыщет способы «утрамбовать» подобную логистику на доступной территории.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула:

Рассматривались для этой цели и порты Абхазии, к примеру, для расширения мест базирования.

Ранее мы писали о том, что в ISW спрогнозировали последствия ликвидации БДК «Цезарь Куников» для оккупантов.