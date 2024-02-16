О том, что в соответствии с оценками группы немецких исследователей, нашей стране может понадобиться в 2 раза больше военных грузов от Евросоюза, чтобы получить возможность своевременно восполнять «пробелы», вызванные непредоставлением американской помощи, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

По мнению аналитиков Кильского института «Отслеживание поддержки Украины», грядущее, касающееся стабильности оказания военной помощи со стороны США, по-прежнему является максимально неопределенным, и по этой причине, поддержка ЕС сможет стать единственным серьезным выходом для Украины, учитывая непрекращающееся вторжения РФ.

Следует отметить, что во временной отрезок с 1-го ноября прошлого года по 15-е января текущего года, объем заявленной военной помощи для Украины составил 9,8 млрд евро (10,6 млрд долларов), что гораздо меньше 27 млрд евро, выделенных в идентичный период 2023-го года, из которых, согласно подсчетам исследователей, не менее 21 млрд евро направили США.

Немецкие эксперты добавили, что перекрытие нужд Украины является весьма сложной задачей, однако, в конце концов, все это — вопрос политической воли. В частности, государства-члены ЕС — одни из наиболее богатых в мире, при этом, до сих пор так и не потратившие более 1 процента собственного ВВП, уровня 2021-го года, на предоставление поддержки Украине.

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