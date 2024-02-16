О том, что пожилые граждане Украины, с приходом 1-го марта, вследствие запланированного проведения индексации пенсий, могут рассчитывать на повышение сумм пособий, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «На пенсии».

Как стало известно, окончательный результат мартовской индексации напрямую связан и изначальным размером назначенного пенсионного пособия, которые вырастут нижеуказанным образом:

до 3 076 гривен — в пределах от 300 до 399 гривен;

от 3 077 до 3 846 гривен — от 400 до 499 гривен;

от 3 847 до 4 615 гривен — от 500 до 599 гривен;

от 4 616 до 5 378 гривен — от 600 до 699 гривен;

от 5 379 до 6 153 гривен — от 700 до 799 гривен;

от 6 154 до 6 923 гривен — от 800 до 899 гривен;

от 6 924 до 7 692 гривен — от 900 до 999 гривен;

от 7 693 гривен — от 1 000 гривен.

Ранее мы писали о том, какие недостатки законодательства пообещали убрать в мартовской индексации пенсий.