О том, что у Авдеевки «вторая армия мира» снова продемонстрировала полную неспособность к осуществлению успешного оперативного окружения или охвата на передовой в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на выводы, опубликованные «Институтом изучения войны» (ISW).

Аналитики ISW подчеркивают — вопреки попыткам захватчиков поначалу экстренно окружить Силы Обороны в Авдеевке в самом начале наступления в прошлогоднем октябре, «освободители» так и не смогли исполнить быстрый маневр, требуемый либо для охвата, либо для взятия в кольцо.

Отметим, что оперативным окружением является маневр, когда наступающие подразделения полноценно окружают, и потом ликвидируют вражеские силы, а во время аналогичного охвата, атакующие войска ставят перед собой цель обойти ключевые оборонные позиции противника, захватив объекты позади фортификаций, тем самым уничтожив защитников на их удерживаемых позициях.

Эксперты «Института изучения войны» обоснованно констатируют — путинская армия не смогла достичь ни того, ни другого, при этом, подобный провал касается не только Авдеевки, но и любой идентичной операции оккупантов на территории Украины.

Таким образом, многократное бессилие РФ в совершении эффективного окружения на оперативном уровне («блицкрига»), указывает на то, что армия Путина, судя по всему, и далее продолжит наступать путем постепенного несущественного тактического продвижения, вместо перехода к более широким маневрам, которые смогли бы привести к ускоренному перемещению или ликвидации ключевых групп ВСУ.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке.