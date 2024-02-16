О том, что сведения, касающиеся смерти Навального застали президента нашей страны Владимира Зеленского в период ведения переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также как именно отреагировал украинский лидер на преждевременную, но предсказуемую смерть российского политика, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

В частности, Зеленский обоснованно назвал кремлевского тирана Владимира Путина «этим существом», когда высказывался относительно гибели в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального. Кроме того, президент Украины подчеркнул, что всем очевидно, — Навальный был попросту убит Путиным, как и остальные узники, фактически замученные российским диктатором.

Зеленский акцентировал:

Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции.

Ранее мы писали о том, как в НАТО и ЕС высказались о смерти Навального.