О том, что вывод личного состава украинской армии из указанного города проходил согласно плану, разработанному с учетом разнообразных сценариев, включающих резкое изменение оперативной ситуации, однако не все вышло так, как предполагалось, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, вопреки проработанным планам, в заключительной фазе данной операции, вследствие интенсивного давления со стороны превосходящих сил путинской армии, некоторое количество наших военнослужащих все же оказалось в плену у оккупантов.

Сейчас об этой ситуации проинформированы все надлежащие украинские структуры, которые должны обратиться к международным гуманитарным организациям и государствам-посредникам, с целью обеспечения гуманного обращения противника с украинскими военнопленными, в соответствии с нормами «Международного гуманитарного права», что позволит нашим воинам вернуться на Родину.

Командующий ОСГВ «Таврия» акцентировал:

Будем бороться за освобождение всех побратимов.

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