О том, что в 3-й ОШБр не фиксировалось ситуаций с массовым, а лишь с единичным попаданием в плен ко «второй армии мира» при отступлении из Авдеевки, однако, соответствующей информации, касающейся прочих подразделений Сил Обороны также не хватает, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Бородина, пока слишком затруднительно делать какие-либо однозначные выводы, поскольку отход ВСУ из Авдеевки окончательно не завершен. Кроме того, российская пропаганда обнародовала определенные видеоматериалы с якобы пленными защитниками, и сейчас наши ответственные структуры разбираются, «насколько это ИПСО».

Спикер 3-й ОШБр добавил — на данном этапе можно только утверждать, что не было взятия в плен на уровне отделений, взводов или подразделений, как это продвигают «рупоры Кремля», поскольку отвод всесторонне контролировался.

Бородин акцентировал:

Но было много подразделений, я не могу говорить за весь авдеевский театр.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС называли элитное подразделение армии Путина, понесшее критические потери у Авдеевки.