О том, что постоянные задержки в выделении военной помощи странами Запада, смогут еще заметнее истощить потенциал украинской ПВО, тем самым позволив армии Путина повторить интенсивность воздушных атак, которые поспособствовали масштабному продвижению оккупантов на Авдеевском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на материал американского «Института изучения войны» (ISW).

Как отмечают военные аналитики, 17-го февраля глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявил — одним из ключевых выводов при обороне Авдеевки стало то, что ВСУ необходимы современные комплексы ПВО для предотвращения применения «второй армией мира» бомб-планеров (корректируемые авиабомбы или же КАБы).

Кроме того, спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат подчеркивал — усиленная Западом украинская ПВО смогла бы «приземлять» российские истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, сбрасывающие указанные бомбы, чтобы не допустить масштабных ударов.

Следует отметить, что бомбы-планеры отличаются высоким радиусом действия (до 70 километров), и по этой причине, путинская армия начала широко использовать данные боеприпасы, что дает возможность вражеской тактической авиации осуществлять атаки из-за линии фронта, сократив потери захватчиков на передовой в Украине.

Ранее мы писали о том, что в ISW указывали на неспособность армии Путина к «блицкригу», поставив в пример Авдеевку.