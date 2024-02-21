О том, что сухопутные подразделения «второй армии мира» не только продолжили, но и, похоже, усилили интенсивность своих наземных атак в районе села Работино (Юг нашей страны), которое защитники деоккупировали в период контрнаступления летом прошлого года, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В военной разведке Британии указали — 58-я общевойсковая армия и Воздушно-десантные войска ВС РФ, которые ранее действовали в указанном районе, понесли существенные утраты во время контрнаступления ВСУ. Однако, в результате сокращения темпов операций украинской армии с тех пор (из-за ограниченных запасов боеприпасов), и непрекращения усилий российско-оккупационных войск в восстановлении своей «живой силы», возможно, оккупанты получат преимущество на этом направлении.

В Минобороны Великобритании акцентировали:

В течение последней недели российские войска усилили атаки на нескольких участках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке сообщали, как уничтожение «Цезаря Куникова» отразится на логистике РФ.