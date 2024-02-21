О том, что Кремль, судя по всему, активизировал планы, цель которых — посеять панику в украинском обществе и войсках, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, прозвучавшее в интервью для The Wall Street Journal.

По словам Буданова, сценарий Москвы сочетает в себе вбросы дезинформации с одновременными попытками «устранения» известных украинцев, что должно спровоцировать возникновение противоречивых настроений внутри страны. Предполагается, что пик данной операции выпадет на грядущую весну, и станет сопровождаться «мощными атаками».

Глава ГУР МОУ добавил: государство-террорист, судя по всему, спланировало проведение таких операций под «фальшивым флагом», и некоторым отечественным политикам стоит подготовиться к действиям россиян, чтобы избежать необоснованных обвинений в сторону властей Украины, и, соответственно, внесения раскола в общество.

Также, Буданов привел в пример недавнее заявление, прозвучавшее от одиозного экс-президента РФ Дмитрия Медведева, касательно того, что французский лидер Эмманюэль Макрон отменил поездку в Киев, так как «опасался своего убийства», что, похоже, может быть дополнительным свидетельством всех вышеописанных намерений.

Ранее мы писали о том, что Буданов называл условие для начала нового контрнаступления ВСУ в следующем году.