О том, вероятен ли массированный удар по Украине как в ночь на завтра, так и в течение дня, пишет «НБН», ссылаясь на мнение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, ожидать от Москвы какой-либо «гадости» следует всегда, так как это государство-террорист не оставляет своих намерений по уничтожению Украины «просто физически». Таким образом, вполне возможно, что может быть «какая-то привязка к датам», но лучше помнить одно — «надо каждый день быть начеку».

Также, спикер Воздушных Сил добавил — в феврале прошлого года, все украинцы готовились к масштабному удару несколько дней, как 23-го февраля, когда в РФ отмечают «день защитника отечества», так и 24-го февраля, — в 1-ю годовщину вторжения, однако тогда не фиксировалось обстрелов: глобальная атака была осуществлена армией Путина только 9-го марта.

Игнат подчеркнул:

Но расслабляться не нужно, поэтому ПВО всегда готова к отражению воздушной атаки противника.

Ранее мы писали о том, как Игнат высказывался о готовности ВСУ к переходу на F-16, назвав вероятное количество самолетов.