О том, что внедренная Украиной агентура отыгрывает весьма значительную роль в противостоянии государству-террористу РФ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, прозвучавшее в интервью для The Telegraph.

По словам Буданов, в период ведения боевых действий, на осведомителей возложены задачи касательно не только получения свежей информацию, но и относительно проведения специальных операций. Например, благодаря действиям агентурной сети, Украина смогла предварительно узнать о вторжении РФ, запланированном и осуществленном 24-го февраля 2022-го года.

Глава ГУР МОУ добавил — если бы спецслужбы нашей страны полагались лишь на данные радиоэлектронной, радиотехнической или цифровой разведки, то ВСУ не были бы подготовлены к вторжению в той степени, как это фиксировалось в феврале позапрошлого года.

Буданов резюмировал:

Мы помогаем партизанским группировкам, действующим на территории РФ, поддерживаем их, взаимодействуем с ними, иногда высказываем свои просьбы или ставим определенные задачи.

Ранее мы писали о том, что Буданов предупреждал о намерениях РФ совершить теракты в Украине и объяснял отложенный визит Макрона.