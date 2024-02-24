О том, что сегодня, 24-го февраля, около 8 часов утра, специалистами-спасателями были закончены аварийно-спасательные работы на месте инцидента, то есть завалы в девятиэтажки фактически разобраны, и извлечены тела всех пострадавших мирных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как стало известно из сведений, предоставленных ГСЧС, в результате очередного военного преступления, совершенного российско-оккупационными войсками вторжения, погибли мужчина и женщина — «чрезвычайники» достали тела этих людей из-под обломков многоэтажки.

Также, травмированы 7 местных жителей, часть из которых получила необходимую медпомощь на месте инцидента, однако 2 пострадавших пришлось госпитализировать в больницу.

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее наш новостной портал информировал о том, сколько вражеских ракет и ударных беспилотников удалось сбить средствами и силами ПВО Украины в ночь на 24-е февраля.