О том, что вследствие результативных атак Украины, в частности, совершения комбинированных ударов по военно-морскому флоту РФ в водах Черного моря, наша страна заставила государство-террорист воспринимать любые подобные угрозы, как максимальные, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как отмечают в военной разведке Британии, к моменту начала войны с Украиной в феврале позапрошлого года, ВМС РФ ощущали некоторую свободу в маневрировании по всей акватории Черного моря, в особенности — на северо-западе. Впрочем, после успешных операций Украины, применившей методику нападения, асимметричную традиционным действиям военно-морского флота, например, удары различными управляемыми ракетами и аквадронами, ЧФ РФ был вынужден многократно пересмотреть «свою склонность к риску».

Аналитики Минобороны Великобритании подчеркивают — Украина принудила Россию повысить степень восприятия угрозы до новых высот, посредством сочетания атак, как на суше, так и на море, в итоге, заставив ЧФ РФ передислоцироваться в восточную часть Черного моря, лишив россиян потенциала по вмешательству в проведение перевозок, осуществляемых путями морского сообщения.

Таким образом, после аннулирования «зерновой сделки» Россией, Украина, благодаря своим действиям, получила доминантность в западной части Черного моря, увеличив экспорт через 1-сторонний гуманитарный коридор, и расширив до довоенного состояния объемы поставок товаров, большие тех, когда еще действовала «Черноморская инициатива».

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании рассказывала, зачем Кремль пытается закрыть рот критикам войны с Украиной.