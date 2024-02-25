О том, что ни наше правительство, ни сами граждане, никоим образом не выразили согласие относительно признания прав государства-террориста на землю Крыма, и это подтверждает оказание сопротивления местным населением в отношении оккупантов, не утихающим ни на минуту, вопреки постоянным репрессиям, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, для осуществления успешной обороны, и последующего ведения контрнаступления, Украина должна взять под контроль воды Черного моря, а также присутствовать в Крыму, и, частично такие задачи успешно выполнены:

Черноморский флот РФ потерял 25 процентов своих кораблей, вследствие чего передислоцировался к побережью Кавказа;

спецназовцы побывали на побережье Крыма;

переместилась российская авиация, так как по аэродромам и военным объектам полуострова регулярно наносятся удары.

Глава ГУР МОУ подчеркнул, что все эти достижения стали возможны благодаря участию жителей украинского Крыма, отыскивающих возможности в изучении оперативной обстановки на полуострове, и оперативно передающих данные военной разведке нашей страны.

Буданов акцентировал:

Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым «крымским» мостом.

Ранее мы писали о том, что Буданов высказывался о роли украинской агентурной сети в войне с РФ.