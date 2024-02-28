О том, что пока Российская Федерация полноценно не развалится изнутри, то продолжит представлять постоянную военную грозу не только для Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, опубликованное изданием «New Voice».

По словам Буданова, пункты программы-максимума для Украины затрагивают не только возврат страны к границам 1991-го года, но и касаются полного разрушения РФ, которое, вследствие немалых размеров ее территории, должно быть запущено исключительно изнутри.

Впрочем, вышеописанному процессу Украина должна предельно поспособствовать своими твердыми намерениями, оружием, дипломатией и разведкой, поскольку при иных обстоятельствах, утро 24-го февраля 2022-го года «будет повторяться с регулярной периодичностью».

Глава ГУР МОУ подчеркнул — чтобы избежать повторного идентичного сценария в будущем, то есть, когда у диктаторов есть способы угрожать соседним странам уничтожением, следует выстроить обновленную систему международной безопасности, подписав соответствующие соглашения с прочими мировыми государствами, за исключением тоталитарных/автократических режимов(во-первых), а также обеспечить надлежащее исполнение таких договоренностей (во-вторых).

Таким образом, необходимо сформировать международные сили безопасности на постоянной основе, выделив в них «особое место для украинских военных, получивших неоценимый военный опыт в противостоянии агрессии».

Ранее мы писали о том, что Буданов называл часть задач в Крыму выполненной, пообещав дополнительные «сюрпризы» оккупантам.