О том, что в Украине численность ВПЛ достигла около 4,9 млн человек, при этом, почти 50 процентов таких граждан получают финпомощь от государства, но трудоустроилось из них только 530 000 лиц, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства соцполитики Дарины Марчак, опубликованное «Зеркалом Недели».

В частности, правительство решило несколько «сэкономить», и по это причине не прекратить начислять выплаты лишь тем внутренне перемещенным лицам (при условии, что доход на 1 члена семьи не превышает около 9 444 гривен), кто:

официально трудоустроился;

получил статус безработного в центрах занятости населения;

зарегистрировался как предприниматель и начал вести бизнес;

получил грант на открытие собственного дела;

располагает ваучером на поднятие квалификации или обучение новой профессии.

Ранее мы писали о том, что Жолнович сообщала, кому из ВПЛ автоматически продлят выплаты с марта.