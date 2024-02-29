О том, благодаря чему у подразделений ВСУ получается отлично сбивать российскую тактическую авиацию на довольно отдаленных расстояниях, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от спикера Воздушных Сил половника Юрия Игната в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, вследствие недавних вышеописанных уроков, пилоты «второй армии мира» стараются не так наглеть как раньше, то есть не подлетать слишком близко, однако, для сброса корректируемых авиабомб (КАБов) на оборонные позиции защитников, захватчики пытаются продвинуться поближе к цели, и, «рискуя, попадают в такие вот истории, как сегодняшняя» (уничтожение очередных Су-34).

Представитель Воздушных Сил ВСУ добавил — отсутствие в небе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тоже способствует «приземлению» самолетов противника на дальних подступах, включая и это, что у украинской армии появляется все больше западных средств, которые могут доставать врага.

Ранее мы писали о том, что Игнат рассказывал, как украинцы узнают о прибытии истребителей F-16.