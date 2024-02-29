О том, что на Бахмутском направлении российско-оккупационные войска поставили перед собой цель — овладеть Ивановским и Богдановкой, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, враги наращивают активность в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка — здесь уже ведутся бои в городской черте. Кроме того, оккупанты не прекращают бросать в бой свежие, «мощные резервы», регулярно нанося удары дронами-камикадзе, в частности, «Ланцетами», а также корректирует артиллерийские средства с помощью таких беспилотников, как «Зала» и «Орлан», одновременно интенсивно используя FPV-дроны (сбрасывают мины или гранаты).

Также, на Бахмутском направлении путинская армия атакует штурмовыми группами «Шторм-Z», «Шторм-V», мотострелковыми полками и бригадами.

Ранее мы писали о том, что Евлаш рассказывал, отразятся ли весенние погодные условия на ходе войны в Украине.