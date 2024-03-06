О том, что благодаря эффективным действиям защитников и защитниц нашей страны, за минувшие 24 часа, «вторая армия мира» понесла потери в 515 человек (как убитыми, так и ранеными), а еще 4-х «освободителей» взяли в плен, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

В частности, помимо уничтожения 1-го командного пункта, «вторая армия мира» не досчитается:

в танках — 10;

в боевых бронемашинах — 24;

в артсистемах — 10;

в авто- и спецтехнике — 27 (включая 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», 2 комплекса наблюдения «Муром-М» и 5 «багги»);

в различных типах беспилотников — 237.

Ранее мы писали о том, что в ВМС рассказывали, что могло находиться на борту «демилитаризированного» российского корабля «Сергей Котов».