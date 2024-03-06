О том, что с марта пересчитают суммы страховых выплат, начисляемых вследствие получения инвалидности из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина Украины.

Как стало известно, коэффициент перерасчета в 2024-м году равняется 1,0796, или 7,96 процента, поскольку основывается на динамике роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине (темпы инфляции несколько замедлились, что позволило правительству снизить масштабность индексации).

При этом, нормами социального законодательства Украины установлен диапазон повышения указанной социальной помощи — от 100 гривен и не более 1 500 гривен (суммарная выплата не может превышать 28 400 гривен).

Ранее мы писали о том, кто из украинцев может рассчитывать на получение до 4 200 гривен доплат к пенсии.