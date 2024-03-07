О том, что российско-оккупационные войска хоть и стремятся, однако не обладают достаточным потенциалом для проведения полномасштабной наступательной операции на город Часов Яр, расположенный западнее временно оккупированного Бахмута, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, постоянные атаки путинской армии проводятся с целью расширения зоны контроля у Бахмута, который «освободители» захватили в марте прошлого года, но смогли продвинуться незначительно на этом участке фронта, оккупировав лишь восточные части села Ивановское, одновременно продолжая атаки на украинские позиции в Богдановке.

В Минобороны Великобритании добавили — на Бахмутском направлении экстренной операционной целью «второй армии мира» является захват Часов Яра, расположенного в 5 километрах от линии соприкосновения.

Впрочем, вопреки некоторым постепенным тактическим достижениям, крайне маловероятно, что оккупанты сейчас способны провести массированный штурм данного города.

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