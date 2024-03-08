О том, какое мнение, относительно не только смещения экс-главкома Залужного, но и перестановки нескольких генералов, в очередной раз подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «НБН», ссылаясь на интервью для издания Cinque minuti, размещенное на YouTube-канале ОПУ.

По словам Зеленского, он продолжает ожидать резкого улучшения текущей обстановки на передовой, веря и очень надеясь на подобные изменения. Кроме того, отставка в генералитете является абсолютно нормальной ситуацией, поскольку война со страной-агрессором не прекращается, и иногда необходимо осуществлять некоторые шаги к «перезагрузке».

Отметим, что вчера, 7-го марта, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (имеет богатый опыт командования с 2021-го года, включая успехи в тяжелейшие первые дни вторжения РФ) согласовали на нестандартную должность — генерал станет послом Украины в Великобритании.

Ранее мы писали о том, как Кулеба прокомментировал новое назначение Залужного.