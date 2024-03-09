О том, что подобными интенсивными действиями «освободители» пытаются подтвердить собственные пропагандистские «вбросы» о якобы открытой возможности, позволяющей захватить правый берег Херсонской области, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, озвученное в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, защитники Украины заранее предусмотрели такой сценарий, укрепив оборонительные сооружения, а также продолжив возводить аналогичные плацдармы, с учетом вероятности даже 1-го процента того, что враги решатся на реализацию своего безумного плана.

Спикер ОК «Юг» добавила, что абсолютно очевидно — наступление «второй армии мира» на Южном направлении станет для нее «билетом в один конец».

Гуменюк резюмировала:

Они [оккупанты] недаром уничтожали мосты, когда перемещались на левый берег, потому что планов возвращаться у них не было.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк сообщала о ситуации на левобережье Херсонщины и называла суточные потери оккупантов.