О том, что бойцы Сил обороны нашей страны не прекращают расширять плацдарм по левому берегу реки Днепр в Херсонской области, по у села Крынки «вторая армия мира» несет постоянные и существенные потери, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшем в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, именно у Крынок сейчас наблюдается «глубокая задумчивость» оккупантов — на протяжении последних 2-х суток не фиксируется штурмов со стороны армии Путина, однако даже на тех позициях, которые расположены недалеко от плацдармов ВСУ, враги несут «очень мощные потери»: за последние 24-ре часа, более 50 захватчиков ликвидировано (около 40 у Крынок).

Спикер ОК «Юг» подчеркнула — вопреки осознанию командованием врага фактов возведения Силами Обороны усиленных фортификационных сооружений и высокой укрепленности наших позиций, а также того, что «продвинуться туда они шансов не имеют», путинская армия не сняла запрет на использование бронетехники, и продолжает «мясные штурмы», и, в результате серьезных потерь в «живой силе», регулярно проводит ротации.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали об успехах защитников на Бахмутском направлении.