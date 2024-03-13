О том, что оккупационные администрации непременно объявят о «высокой явке» населения ВОТ Украины на незаконные выборы президента РФ, вне зависимости от реальных итогов голосования, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, для выполнения вышеописанных задач, в Луганск прибыли 2 600 российских чиновников, цель которых — обход домовладений с одновременным оказанием давления на жителей относительно принятия участия в перевыборах Путина. Кроме того, руководству учебных и прочих госучреждений приказано обеспечить явку собственных подчиненных на «выборы».

Аналитики военной разведки Британии уверены — отсутствие независимых наблюдателей на данных выборах, как и отказ в формировании списков избирателей, как минимум в одном городе, повышают вероятность фальсификации этого процесса.

Также, РФ не располагает легитимными основаниями для проведения выборов на территориях Украины, а доверие к «волеизъявлению» еще больше подрывается игнорированием надлежащего представительства, низким уровнем безопасности и мерами, направленными на принуждение населения к голосованию, таким образом сформировав иллюзорность «демократического выбора».

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала, как приближение псевдовыборов в РФ отразилось на активности армии Путина в Херсонской области.