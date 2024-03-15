О том, что вследствие очередного военного преступления вояк государства-террориста, в этом южном городе погибли два человека — медик и специалист-спасатель, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

По словам Кипера, из-за российского ракетного удара погибли фельдшер и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые после первого взрыва выехали оказывать необходимую помощь на место инцидента. Кроме того, среди медиков и спасателей есть раненые лица в тяжелом состоянии.

Глава Одесской ОВА добавил — суммарная численность пострадавших пока уточняется, но всем уже оказывается медицинская помощь.

Ранее наш новостной портал писал о том, что в Сумской ОВА сообщали о количестве пострадавших от удара «Шахедами» по областному центру 7-го марта.