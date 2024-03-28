О том, что поблизости от этого временно оккупированного города, фиксируется регулярное и массовое перемещение самоходных минометных систем «Тюльпан» путинских войск, по направлению к Волновахе и Угледару, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, видеосвидетельство переброски заснято в Никольской части Мариупольского района. В этом конкретном случае речь идет о передислокации 2С4 «Тюльпан», являющегося самоходным 240-мм минометом «особой мощности».

Предполагается, что российско-захватнические войска вторжения ощущают нехватку подобной техники у Волновахи и Угледар, поскольку несут там большие потери.

Советник мэра Мариуполя добавил:

Большое количество подобного «транспорта» с тенденцией к росту на северо-западе от Мариуполя.

Ранее мы писали о том, как оккупанты вынуждают мариупольцев получить паспорта РФ до 1 июля.