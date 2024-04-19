О том, какие важные решения по пролонгации помощи Украине удалось принять в период визита в США, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабмина.

По словам Шмыгаля, правительство нашей страны наконец-то увидело «сдвиги», затрагивающие вопрос разблокирования финпомощи от США: законопроектом предлагается выделить 61 млрд долларов на поддержку Украины.

В частности, ключевая доля указанного финансирования будет направлена военные нужды, но 7,8 млрд долларов уйдут в госбюджет. Кроме того, не менее 1,5 млрд долларов предназначено на экономическую помощь.

Помимо всего вышеописанного, американские конгрессмены планируют рассмотреть законопроект относительно изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины.

Ранее мы писали о том, что глава ЦРУ заявлял — без помощи США Украина может проиграть войну к концу 2024 года.