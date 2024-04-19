О том, в состоянии ли военно-промышленный комплекс РФ («оборонка») повторить процесс производства бомбардировщиков Ту-22М3, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером ГУР Минобороны Украины Андреем Юсовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, сейчас российская «оборонка» ориентирована на поддержание массового изготовления ракетного оружия, однако сейчас речь не о количестве указанных боеприпасов, а об их носителях и расстоянии, с которого можно наносить поражение. Кроме того, сегодняшняя ликвидация Ту-22М3 окажет определенное давление на пилотов подобных бомбардировщиков, так как они теперь не смогут почувствовать безопасно, «даже в 300-километровой зоне».

Также, важно то, что аналогичные «борта» (Ту-22М3 или А-50), для ВПК РФ сегодня является фактически невозможной задачей, и потому сейчас в Кремле объявлен обоснованный «траур».

Спикер ГУР МОУ добавил — в рамках войны против нашей страны, происходит практическая демилитаризация армии Путина, включая и самолеты стратегической авиации, а вышеописанная операция не будет последней, поскольку «это еще не все, что запланировано», и Украине есть чем «удивить» РФ.

Ранее мы писали о том, как в Воздушных Силах прокомментировали уничтожение Ту-22М3.