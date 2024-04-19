О том, что на ВОТ Луганщины прибыла «комиссия» из Кремля, цель которой — расследовать факты хищения средств на ремонтно-восстановительных работах памятников на тематику «отечественной войны», пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

На основании вышеуказанной информации, можно сделать однозначный вывод — «скрепы» и ценности так называемого «русского мира» заканчиваются на денежных вопросах. В частности, вопреки активной мифологизации Москвой Второй мировой войны, с намерениями последующей милитаризации населения для поддержания захватнической политики Кремля, гауляйтеры не забывают «набивать карманы».

Таким образом, больше, чем «память о дедах» враги любят деньги: сотрудники следственного комитета из Москвы, начали изучение подробностей и обстоятельств хищения средств местными «властями» на ремонтах памятников к 9 мая.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, какие «метки коллаборанта» получили предатели в оккупации от «властей» РФ.