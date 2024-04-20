О том, что после принятия Конгрессом документа о пролонгации поддержки Украины, Вашингтон сможет оперативно приступить к поставкам оружия нашей армии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Маркаровой, с момента подписания законопроекта, судя по всему, до начала поставок, пройдет весьма небольшой промежуток времени. Чиновница предполагает — отправка боеприпасов и вооружения в Украину начнется практически экстренно, — это займет не более нескольких дней или максимум неделю.

В частности, посол акцентировала:

Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль рассказывал о «сдвигах» в разблокировке военной поддержки от США.