О том, что темпы роста цен на товары, аренду квартиры/дома, разнообразные продукты питания и некоторые типы «коммуналки» заметно различаются в зависимости от региона проживания, пишет «НБН», ссылаясь на выборку, обнародованную на официальной странице Государственной службы статистики Украины (Госстат).
В частности, если провести сравнение с идентичным периодом прошлого года (первый квартал), то наиболее высокий индекс роста стоимости потребительских товаров зафиксирован в Киеве — показатель составляет 102,6 процента. Аналогичная динамика цен отмечена также:
- во Львовской области;
- в Одесской области;
- в Закарпатской области;
- в Кировоградской области;
- в Днепропетровской области.
Впрочем, без особых расходов можно «беспроблемно существовать» в 2024 году на территории (вышеописанный показатель не превысил 99,7 процента):
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Запорожской области;
- Полтавской области;
- Хмельницкой области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Черкасской области.
Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли причины замедления темпов инфляции весной, обновив годовое прогнозирование.
Добавить комментарий