О том, что темпы роста цен на товары, аренду квартиры/дома, разнообразные продукты питания и некоторые типы «коммуналки» заметно различаются в зависимости от региона проживания, пишет «НБН», ссылаясь на выборку, обнародованную на официальной странице Государственной службы статистики Украины (Госстат).

В частности, если провести сравнение с идентичным периодом прошлого года (первый квартал), то наиболее высокий индекс роста стоимости потребительских товаров зафиксирован в Киеве — показатель составляет 102,6 процента. Аналогичная динамика цен отмечена также:

во Львовской области;

в Одесской области;

в Закарпатской области;

в Кировоградской области;

в Днепропетровской области.

Впрочем, без особых расходов можно «беспроблемно существовать» в 2024 году на территории (вышеописанный показатель не превысил 99,7 процента):

Винницкой области;

Житомирской области;

Запорожской области;

Полтавской области;

Хмельницкой области;

Черниговской области;

Сумской области;

Черкасской области.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли причины замедления темпов инфляции весной, обновив годовое прогнозирование.