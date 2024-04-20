О том, что субботней ночью, 20 апреля, вследствие удара беспилотниками по объекту топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области страны-агрессора, произошел масштабный пожар, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал местного губернатора Василия Анохина.

По словам Анохина, ближе к 2 часам ночи, на территории Кардымовского района зафиксирована «попытка» атаки дронов-камикадзе Украины на топливно-энергетическй комплекс. Как оказалось, вопреки «отличной» работе сил и средств местной ПВО, якобы сбившей данные летательные аппараты, все же вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами: расчеты МЧС не прекращают ликвидировать открытое возгорание.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МАГАТЭ сообщали детали очередной атаки БПЛА на Запорожскую АЭС.