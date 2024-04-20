О том, что войска государств-союзников, судя по всему, смогут помочь нашей стране в отражении вражеских ракетных ударов, как это произошло в период массированной атаки на Израиль, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение, размещенное в официальном Telegram-аккаунте украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, речь не идет об открытом введении иностранных сухопутных войск на нашу территории, а лишь затрагивает участие самолетов, «которые [бы] стреляли по ракетам».

В частности, авиация Франции, Балтии, Германии и Великобритании сможет безопасно подниматься над своей территорией, и, безусловно, сбивать ракеты, летящие на Украину, поскольку те зачастую угрожают и соседним государствам, — «уже были зафиксированы [многочисленные] факты с Польшей и Румынией».

Президент Украины акцентировал:

Я буду только благодарен за это. Если такие предложения будут нам, то почему нет.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл минимальное количество ПВО/ПРО, необходимое Украине для «прикрытия» неба.