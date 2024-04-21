О том, что на текущий момент правоохранители пытаются установить все обстоятельства, приведшие к гибели мужчины в Голосеевском районе столицы нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль Полиции Киева.

В соответствии с предварительными данными, собранные свидетельства подтверждают версию о суициде, но полные подробности инцидента, в итоге спровоцировавшие трагедию — выясняются. Однако, уже известно — ближе к 6 часам утра воскресенья, 21 апреля, в Голосеевском управлении полиции получили сообщение — рядом с одним из гаражных кооперативов прогремел не один, а серия взрывов.

После выезда по указанному адресу, следственно-оперативной группой территориального управления полиции, столичным ГУНП, а также взрывотехниками и медицинскими специалистами было обнаружено тело мужчины, имеющего признаки осколочных ранений, судя по всему, от ручной гранаты. Позднее было определено — погибший является местным жителем, 1968 года рождения.

Фото — facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее мы писали о том, что группа лиц, расстрелявших полицейских на Винниччине 20 апреля, служит в Сухопутных войсках ВСУ.