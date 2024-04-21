О том, что после окончательного принятия вышеуказанного документа, американский бюджет выделит Украине почти 61 млрд долларов, а также как перераспределит данные средства Кабмин, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, долгожданную сумму помощи от США в 60,8 млрд долларов, рассредоточат так:

на покрытие нужд оборонной сферы уйдет 49,9 млрд долларов;

на поддержку расходной части украинского госбюджета дадут 7,8 млрд долларов;

на стабилизацию экономической ситуации в стране — 1,57 млрд долларов;

на защиту рубежей Украинского государства и процесс гуманитарного разминирования — 0,4 млрд долларов.

Следует отметить, что законопроект еще должны рассмотреть в Сенате США, предположительно, не позднее вторника, 23 апреля, и только после одобрения функционерами, документ направят на подпись американскому лидеру Джозефу Байдену.

Ранее мы писали о том, что посол называла сроки отправки оружия в Украину после одобрения Конгрессом США.