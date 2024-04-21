О том, что вышеописанные кары относительно Пекина будут немедленно введены, если Китай продолжит снабжать Москву военными технологиями и разработками «неоднозначного предназначения», пишет «НБН», ссылаясь на материалы Financial Times и Bloomberg.

Как стало известно, как Белый Дом, так и страны-партнеры, становятся «все более непримиримыми» вследствие регулярных отказов Китая в прекращении поставок государству-террористу технологий «двойного назначения», поддерживающих потенциал РФ в восстановлении оборонно-промышленной базы: речь идет о различной электронике/оборудовании, от микрочипов до двигателей для крылатых ракет.

Кроме того, прочие государства-члены «Большой семерки» проинформировали Вашингтон — они также либо поднимут идентичный вопрос перед Китаем, лиюо уже это осуществили.

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне сообщали вероятные сроки отправки Украине систем ПВО и ракет ATACMS.