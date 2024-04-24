О том, что регулярные удары украинских дронов-камикадзе, включая серию недавних наводнений в стране-агрессоре, сократили объем еженедельной переработки российской нефти до 11-месячных минимальных показателей, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, по состоянию на середину текущего месяца, в РФ «перегоняли» 5,22 млн баррелей сырьевой нефти/ежесуточно, что на 10 000 баррелей меньше идентичного показателя на начало апреля. Кроме того, в начале этого года, государство-террорист перерабатывало лишь 1,23 млн баррелей «черного золота» в сутки на НПЗ, позднее пораженные украинскими беспилотниками (на 280 000 баррелей/ежедневно меньше, чем к концу января). Также, по состоянию на 2 апреля, ударами дронов-камикадзе ВСУ, выведено из строя 14 процентов всей нефтеперерабатывающей промышленности в РФ.

Помимо всего вышеописанного, прорыв дамбы и затопление территории Оренбургской области, принудили местный нефтеперерабатывающий завод оперативно завершить работу 7 апреля на краткосрочный период (до 23 апреля), что, на некоторое время заставило Москву начать импорт бензинов из Казахстана/Беларуси, ради устранения дефицита и предотвращения роста внутренней стоимости данного автотоплива. Впрочем, сейчас не фиксируется никаких признаков, свидетельствующих, что падение темпов российского производства бензинов станет существенной предпосылкой, которая может спровоцировать повышение соответствующих цен на международном рынке.

Однако, аналитики ISW подчеркнули — продолжение ударов украинскими беспилотниками, сможет вывести из строя и разрушить ключевую долю российских нефтеперерабатывающих мощностей, одновременно наложив критически-важные ограничения на масштабы нефтепереработки в РФ.

Ранее мы писали о том, что в ISW комментировали угрозы Шойгу ужесточить атаки на Украину в ответ на помощь США.