О том, что указано в консенсус-прогнозе за текущий месяц (разработан рядом госведомств/ институтов власти/неправительственных структур/финучреждений), относительно пересмотра тарификации основных коммунальных услуг, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства экономики Украины.

Вышеописанный документ основывается на экспертном оценивании причастных к исследованию лиц, являющихся специалистами в сфере макроанализа/прогнозирования. Из основного: цены на «голубое топливо» в Украине в 2024 году не изменятся, однако уже со следующего года следует ожидать «скачка» на 10 процентов. При этом, тарифы на электроэнергию поднимут как в этом, так и в 2025 году, каждый раз — по 15 процентов.

В целом, инфографика, затрагивающая самую возможную корректировку ключевых ЖКУ-тарифов, выглядит нижеуказанным образом:

Фото — me.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в Раде называли наиболее вероятный размер нового тарифа на электроэнергию.