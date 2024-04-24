О том, что сегодняшним вечером, 24 апреля, в Украине опять введут «контролируемые ограничения» в энергоснабжении промышленности/бизнеса, которые могут затронуть и бытовых потребителей, находящихся на одной линии с данными объектами инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль «Укрэнерго».

Как стало известно, так называемые графики «ограничения мощности», вечером среды задействуют в период с 5 часов до 10 часов, как уже фиксировалось ранее. Предполагается, что энергоснабжение объектов критически-важной инфраструктуры, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса, снижаться не будет.

Кроме того, вышеописанные ограничения потребления для бизнеса/промышленности равномерно распределят по областям Украины. При этом, бытовые потребители по-прежнему обязаны экономно «сжигать» электроэнергию.

Ранее мы писали о том, что в парламенте сообщали наиболее вероятный размер нового тарифа на электроэнергию.