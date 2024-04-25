О том, что украинские морские пехотинцы мужественно удерживают захваченный плацдарм на левобережье Херсонщины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную спикером Украинской добровольческой армии «Юг» Сергеем Братчуком, и опубликованную в «Еспресо».

По словам Братчука, российско-оккупационные войска фактически ежедневно пытаются отправлять небольшие штурмовые группы в Крынки — на протяжении последних суток, подобных атак было 4.

Впрочем, именно сейчас погодные условия влияют на интенсивность использования дронов с обеих сторон: применение беспилотников — главное преимущество морпехов на этих плацдармах, однако основа, — мужество наших бойцов.

Кроме того, не прекращается ведение контрбатарейной борьбы — артиллерия ВСУ отрабатывает по «освободителям» так мощно, «что в радиоперехвате враг стонет от работы нашей артиллерии, и дроны наши они также ненавидят».

Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» добавил — боезадачу по зачистке Крынок взяли на себя десантники армии Путина, но не достигли каких-либо успехов, поскольку оккупантам не дали технику.

Братчук резюмировал:

Людей у них не хватает, поэтому они вынуждены идти к российским мотострелкам, предлагая им деньги. Чтобы они шли в состав штурмовой группы, то есть вроде бы «штурмует десантура».

Ранее мы писали о том, что в Госпогранслужбе раскрывали подробности боя с российскими диверсантами на Сумщине.